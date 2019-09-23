Танцевальные звезды зажигаются в Бессоновке на Белгородчине

23 Сент. 19:25 2019-09-23T19:25:14+03:00

В Белгородском районе прошли соревнования по ча-ча-ча, танго и и другим танцевальным стилям

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В минувшее воскресенье ФОК «Звездный» села Бессоновка стал местом, где спортсмены и танцоры из различных уголков России демонстрировали свои таланты. В Белгородском районе собрались лучшие танцоры из Липецка, Костромы, Смоленска, Тамбова, Курска, Воронежа, Орла, Республики Крым, Старого Оскола, Белгорода, сообщила пресс-служба администрации Белгородского района. Участники соревновались в латиноамериканской и европейской программах по различным возрастным группам. В рамках соревнований прошли открытый Чемпионат и Первенства Белгородской области в детских, юниорских и взрослых категориях.

В этот день на паркете пары представили зажигательные, чувственные и яркие танцевальные стили: ча-ча-ча, джайв, пасодобль, румбу, танго, квикстеп, венский вальс и другие.

Организаторами соревнований выступили: Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла, управление физической культуры и спорта Белгородской области, ОГБУ «Центр спортивной подготовки» Белгородской области, Белгородская региональная спортивная общественная организация «Федерация танцевального спорта «Белогорье», Танцевально-спортивный клуб «ФОРУМ» Белгородского района. Победители и участники получили кубки, медали, дипломы и памятные подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU