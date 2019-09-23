В Белгородской области полицейские обнаружили больше 50 тайников с наркотиками

СЕГОДНЯ 18:00 2019-09-23T18:00:12+03:00

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В Старом Осколе полицейские задержали 26-летнего закладчика. Парень попался при оборудовании очередного тайника. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили места, где он успел спрятать приготовленные к сбыту наркотики. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что всего было обнаружено больше пятидесяти тайников. Из них изъято свыше 35 граммов наркотических средств синтетического происхождения.

Злоумышленнику инкриминируют покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Пока парень находится под подпиской о невыезде. Ему грозит длительный срок лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU