Белгородские судебные приставы личным примером агитировали за здоровый образ жизни

СЕГОДНЯ 09:26 2019-09-24T09:26:09+03:00

Приставы приняли участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации - 2019». Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области

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Белгородские судебные приставы приняли участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации -2019», который проходил на велолыжероллерной трассе «Олимпия». «Кросс нации» - это массовое спортивное мероприятие, которое проводится для пропаганды здорового образа жизни и привлечения граждан к занятиям физкультурой.

В массовом забеге на дистанции 2000 метров приняли участие: Яна Атрахименюк, Наталья Осадчая, Вадим Поздняк, Сергей Потехин, Александр Каменский, Елизавета Капустьянова, Алексей Григоркин и Александр Демидов.

Судебные приставы на соревнованиях показали отличную физическую и спортивную подготовку. В забеге женщин стартовало более 90 спортсменок.В мужском забеге стартовало более 45 спортсменов.

ИСТОЧНИК KP.RU