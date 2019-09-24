Белгородские судебные приставы личным примером агитировали за здоровый образ жизни
Белгородские судебные приставы приняли участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации -2019», который проходил на велолыжероллерной трассе «Олимпия». «Кросс нации» - это массовое спортивное мероприятие, которое проводится для пропаганды здорового образа жизни и привлечения граждан к занятиям физкультурой.
В массовом забеге на дистанции 2000 метров приняли участие: Яна Атрахименюк, Наталья Осадчая, Вадим Поздняк, Сергей Потехин, Александр Каменский, Елизавета Капустьянова, Алексей Григоркин и Александр Демидов.
Судебные приставы на соревнованиях показали отличную физическую и спортивную подготовку. В забеге женщин стартовало более 90 спортсменок.В мужском забеге стартовало более 45 спортсменов.
ИСТОЧНИК KP.RU