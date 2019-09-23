Офицеры белгородского СОБР вернулись из длительной командировки
Сотрудники белгородского СОБР вернулись из командировки с Северного Кавказа, где в течение нескольких месяцев выполняли задачи по обеспечению правопорядка и общественной безопасности. Отряд вернулся целым и невредимым.
«Благодаря высокому уровню личной подготовки каждого из вас и качественному выполнению всех поставленных задач, отряд вернулся целым и невредимым. От себя лично хочу пожелать вам крепкого здоровья и счастья вашим семьям», - сказал начальник Управления Росгвардии по Белгородской области полковник Дмитрий Мещерин.
В торжественной встрече спецподразделения приняли участие руководящий состав территориального управления, руководитель отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями Белгородской митрополии отец Виктор и семьи сотрудников.
В завершение мероприятия росгвардейцам были вручены благодарственные грамоты, а также ценные подарки.
ИСТОЧНИК KP.RU