2019-09-23T16:53:28+03:00
Общество

Офицеры белгородского СОБР вернулись из длительной командировки

Отряд прибыл целым и невредимым
Ирина ТАРАСОВА
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Офицеры белгородского СОБР вернулись из длительной командировки. Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.Офицеры белгородского СОБР вернулись из длительной командировки. Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.
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Сотрудники белгородского СОБР вернулись из командировки с Северного Кавказа, где в течение нескольких месяцев выполняли задачи по обеспечению правопорядка и общественной безопасности. Отряд вернулся целым и невредимым.

«Благодаря высокому уровню личной подготовки каждого из вас и качественному выполнению всех поставленных задач, отряд вернулся целым и невредимым. От себя лично хочу пожелать вам крепкого здоровья и счастья вашим семьям», - сказал начальник Управления Росгвардии по Белгородской области полковник Дмитрий Мещерин.

В торжественной встрече спецподразделения приняли участие руководящий состав территориального управления, руководитель отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями Белгородской митрополии отец Виктор и семьи сотрудников.

В завершение мероприятия росгвардейцам были вручены благодарственные грамоты, а также ценные подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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