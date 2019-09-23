2019-09-23T14:16:06+03:00
Общество

В Белгороде инженеры познакомили школьников с миром электроэнергетики

На два часа ребята погрузились в жизнь и ежедневную работу энергетиков
Поделиться:
фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
Изменить размер текста:

В рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче ученики 4 класса белгородской школы № 46 побывали с обзорной экскурсией в «Россети Центр Белгородэнерго».

Инженеры Белгородэнерго познакомили школьников с Центром управления сетями, рассказали о работе диспетчеров, принципах функционирования оперативно-технологического управления и планах по созданию Единого центра управления сетями.

В демонстрационном Центре энергоэффективности дети наглядно увидели разницу между устаревшим и современным оборудованием и узнали, почему необходимо рационально использовать энергоресурсы.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Кульминацией экскурсии стало посещение учебного класса, где каждый ребенок смог примерить очки виртуальной реальности, оказаться на территорию действующей подстанции и почувствовать себя в роли электромонтера по обслуживанию энергообъекта.

По словам ученицы 4 «А» класса Миланы Кошкаровой, это было незабываемое путешествие в мир электроэнергетики.

- До сих пор подстанции и провода мы видели только на улице, возле дома и не знали, как они работают. Теперь я посмотрела на все другими глазами. Мы думали, все включается само, но теперь знаем, что свет в домах, горящие светильники на улице — все это работа энергетиков нашего города. Больше всего мне запомнилась «прогулка» по подстанции в очках виртуальной реальности. В реальной жизни это невозможно, но благодаря энергетикам я побывала там, где детям быть запрещено, — рассказала Милана.

В завершение экскурсии дети получили в подарок книжки и раскраски из учебного комплекса по цифровой трансформации «Энергосберегайка в цифровом городе».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Белгородской области полицейские обнаружили больше 50 тайников с наркотиками
В Белгородской области любитель пьяной езды отправится в колонию и станет пешеходом
Пока житель Белгорода был в отпуске, его дом обворовал бомж
Офицеры белгородского СОБР вернулись из длительной командировки
Белгородец обманом получил кредит на дорогой телевизор
В Белгороде на маршруты вышли новенькие синие автобусы
Белгородский суд отправил за решетку рецидивиста, совершившего 38 краж
В Корочанском районе состоялась IX районная спартакиада ветеранов
Белгородские судебные приставы помогли женщине с ребенком поселиться в своем доме
Утром в Белгороде под грузовой прицеп влетел легковой автомобиль
Жители Ивнянского района Белгородчины вслед за австралийцами чистили мир
На Белгородчине прошел фестиваль «Северский Донец - река без границ»
Под Белгородом обнаружили тело сотрудника полиции
В селе Белгородчины появится новый мемориал Великой Отечественной войны
В Белгороде отопительный сезон может начаться раньше времени
В Хотмыжской школе Белгородчины открыли спортзал после капремонта
В сельских школах Белгородчины создаются образовательные центры «Точка роста»
В Белгородской области прошли состязания любителей театра
Белгородский университет впервые вошел в международный рейтинг
Белгородский экс-начальник вагонного депо заплатит крупный штраф за хищение
Белгородка поплатилась за незаконную прописку мигрантов
На территории Белгородского региона в ночь на 21 сентября возможны заморозки
За перевернутый флаг в Губкине виновные заплатят 5 тысяч рублей штрафа
На границе с Белгородской областью задержали граждан Вьетнама
По Старооскольскому городскому округу проведет путеводитель
Белгородца пришлось принудительно доставить в суд
В Белгороде начали QR-кодирование информации об энергооборудовании
В Губкине мать малолетних детей повторно осудили за фиктивную интернет-продажу товаров