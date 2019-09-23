Белгородский суд отправил за решетку рецидивиста, совершившего 38 краж
38 краж в составе преступной группы совершил белгородец прежде, чем отправиться за решетку. Действовал злоумышленник в составе группы лиц на территории Белгородского и Яковлевского районов.
Злоумышленники проникали в дома, взламывая окна и двери. Забирали все, что попадалось под руки: строительные материалы, электрические инструменты и даже продукты питания. Всего, как было установлено, ущерб от их преступной деятельности составил около миллиона рублей.
Деятельность злоумышленника пресечена, ближайшие 6 лет он проведет в колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании имущественного вреда. В частности, для уплаты компенсации арестован автомобиль злоумышленника.
ИСТОЧНИК KP.RU