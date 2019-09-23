2019-09-23T11:07:39+03:00
Общество

Белгородские судебные приставы помогли женщине с ребенком поселиться в своем доме

Несмотря на решение суда, родственники не желали выселяться
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородские судебные приставы помогли женщине с ребенком поселиться в своем доме.Белгородские судебные приставы помогли женщине с ребенком поселиться в своем доме.Фото: "КП" Архив
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На исполнении в Ровеньский районный отдел судебных приставов поступили исполнительные документы о выселении граждан, которые незаконно проживали в частном доме. Из-за этого женщина и ее несовершеннолетний ребенок не могли поселиться в собственном доме

Взыскательница обратилась с иском в суд о выселении бывших родственников. Прав собственности на дом граждане не имели и были прописаны по другому адресу.

Судебный пристав вручил должникам постановление о возбуждении исполнительных производств и предупредил, что не исполнение решения суда в добровольный срок влечет взыскание исполнительского сбора, а также применение мер принудительного исполнения.

Только после этих мер должники в присутствии судебных приставов передали взыскательнице ключи и освободили дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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