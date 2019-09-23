В Корочанском районе состоялась IX районная спартакиада ветеранов

СЕГОДНЯ 12:04 2019-09-23T12:04:33+03:00

В соревнованиях приняли участие все 23 поселения района Фото пресс-службы администрации Корочанского района

В соревнованиях приняли участие все 23 поселения района

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Проходила спартакиада на стадионе города Короча и посвящалась 65-летию Белгородской области, сообщает пресс-служба администрации Корочанского района. Открыл спартакиаду великолепный флешмоб сборных команд ветеранов всех 23 поселений района. По дорожке стадиона стройными рядами одна за другой прошли с речёвками и песнями сборные команды. Их возглавили председатели первичных ветеранских организаций и главы администраций поселений.

Приветствуя участников спартакиады, глава администрации района Николай Нестеров поблагодарил ветеранов за активное участие в спортивной жизни района. Затем состоялись собственно соревнования «Дартс», «Меткий баскетболист», «Меткий футболист», «Веселые старты».

По завершению спартакиады судейская коллегия подвела итогий. В общекомандном зачете в группе «А» первое место заняла сборная команда городского поселения город Короча, второе – Погореловского сельского поселения, третье – Поповского сельского поселения. В группе «В» первой стала ветеранская команда Алексеевского, второй – Мелиховского, третьей – Шеинского сельских поселений.

ИСТОЧНИК KP.RU