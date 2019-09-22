СЕГОДНЯ 18:04 2019-09-22T18:04:11+03:00

На Белгородчине прошел фестиваль «Северский Донец - река без границ». Фото с сайта администрации Прохоровского района

Праздник собрал жителей Прохоровского и других районов

Изменить размер текста: A A

Началом фестиваля стала научно-практическая конференция «Актуальные проблемы состояния и рационального использования водных ресурсов Прохоровского района и Белгородской области». Она прошла в Музее природы Белогорья в селе Большое. Также гости праздника смогли насладиться фольклорным фестивалем, выставкой сувенирной продукции и концертом.

Речь на конференции шла о сохранении водных объектов. Были выслушаны доклады представителей НИУ «БелГУ» и Белгородского агроуниверситета, рассмотрены все мнения. Победители конкурса, посвященного теме Северского Донца, получили грамоты и памятные подарки.

Затем празднование продолжилось у истоков Северского Донца в селе Подольхи. Там прошли открытие фольклорного фестиваля, выставка-продажа сувенирной продукции мастеров Белгородской области, работали площадки «Сельские подворья» .

Своими концертными номерами порадовали собравшихся коллективы самодеятельности Ракитянского, Грайворонского, Корочанского, Шебекинского, Яковлевского и Прохоровского районов области.

ИСТОЧНИК KP.RU