Жители Ивнянского района Белгородчины вслед за австралийцами чистили мир

СЕГОДНЯ 09:28 2019-09-23T09:28:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Порядок жители поселка Ивня наводили на территории городского поселения в урочище «Большой лес». Напомним, что впервые массовую уборку планеты начали жители Австралии в 1993 году. Они массово вышли очистить океанские пляжи.

В субботнике в Ивне приняли участие сотрудники районной и поселковой администраций, подведомственных организаций, участники ТОСов. Убрали сухостой, собрали в пакеты мусор и вывезли его трактором.

Сегодня во Всемирной акции «Мы чистим мир»принимают миллионы добровольцев из 100 стран.

ИСТОЧНИК KP.RU