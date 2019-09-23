Жители Ивнянского района Белгородчины вслед за австралийцами чистили мир
Чистоту наводили в урочище «Большой лес»
Фото: пресс-служба администрации Ивнянского района.
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Порядок жители поселка Ивня наводили на территории городского поселения в урочище «Большой лес». Напомним, что впервые массовую уборку планеты начали жители Австралии в 1993 году. Они массово вышли очистить океанские пляжи.
В субботнике в Ивне приняли участие сотрудники районной и поселковой администраций, подведомственных организаций, участники ТОСов. Убрали сухостой, собрали в пакеты мусор и вывезли его трактором.
Сегодня во Всемирной акции «Мы чистим мир»принимают миллионы добровольцев из 100 стран.
ИСТОЧНИК KP.RU