СЕГОДНЯ 11:15 2019-09-22T11:15:40+03:00

В Хотмыжской школе Белгородчины открыли спортзал после капремонта. Фото с сайта администрации Борисовского района

Стоимость ремонта самого большого зала в районе больше пяти миллионов рублей

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«Спорт любить - здоровым быть!» - так назывался праздник, который прошел в Хотмыжской школе Борисовского района Белгородчины. Поводом послужило открытие спортивного зала после капремонта. Стоимость работ составила более пяти миллионов рублей. Глава администрации Борисовского района Николай Давыдов отметил, что это самый большой спортзал в районе, где могут проводиться соревнования по любым видам спорта.

Среди почетных гостей праздника была Наталья Жигалова - начальник управления физкультуры и спорта Белгородской области, мастер спорта России по художественной гимнастике. Она вместе с главой администрации дали старт мини-футбольному матчу среди команд Хотмыжской и Октябрьско-Готнянской школ.

Итог матча был в пользу хозяев поля. А гости спортивного праздника в Хотмыжске в этот день на территории школы высадили саженцы дубов.

ИСТОЧНИК KP.RU