2019-09-22T11:15:40+03:00
Спорт

В Хотмыжской школе Белгородчины открыли спортзал после капремонта

Стоимость ремонта самого большого зала в районе больше пяти миллионов рублей
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В Хотмыжской школе Белгородчины открыли спортзал после капремонта. Фото с сайта администрации Борисовского районаВ Хотмыжской школе Белгородчины открыли спортзал после капремонта. Фото с сайта администрации Борисовского района
Изменить размер текста:

«Спорт любить - здоровым быть!» - так назывался праздник, который прошел в Хотмыжской школе Борисовского района Белгородчины. Поводом послужило открытие спортивного зала после капремонта. Стоимость работ составила более пяти миллионов рублей. Глава администрации Борисовского района Николай Давыдов отметил, что это самый большой спортзал в районе, где могут проводиться соревнования по любым видам спорта.

Среди почетных гостей праздника была Наталья Жигалова - начальник управления физкультуры и спорта Белгородской области, мастер спорта России по художественной гимнастике. Она вместе с главой администрации дали старт мини-футбольному матчу среди команд Хотмыжской и Октябрьско-Готнянской школ.

Итог матча был в пользу хозяев поля. А гости спортивного праздника в Хотмыжске в этот день на территории школы высадили саженцы дубов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Белгородчине прошел фестиваль «Северский Донец - река без границ»
Под Белгородом обнаружили тело сотрудника полиции
В селе Белгородчины появится новый мемориал Великой Отечественной войны
В Белгороде отопительный сезон может начаться раньше времени
В сельских школах Белгородчины создаются образовательные центры «Точка роста»
В Белгородской области прошли состязания любителей театра
Белгородский университет впервые вошел в международный рейтинг
Белгородский экс-начальник вагонного депо заплатит крупный штраф за хищение
Белгородка поплатилась за незаконную прописку мигрантов
На территории Белгородского региона в ночь на 21 сентября возможны заморозки
За перевернутый флаг в Губкине виновные заплатят 5 тысяч рублей штрафа
На границе с Белгородской областью задержали граждан Вьетнама
По Старооскольскому городскому округу проведет путеводитель
Белгородца пришлось принудительно доставить в суд
В Белгороде начали QR-кодирование информации об энергооборудовании
В Губкине мать малолетних детей повторно осудили за фиктивную интернет-продажу товаров