В селе Белгородчины появится новый мемориал Великой Отечественной войны
Проект предусматривает установку мемориального обелиска в память об агошевцах, не вернувшихся с фронтов, а также благоустройство прилегающей территории с разбивкой сквера при въезде в село Агошевка. Памятник нацелен на увековечивание памяти агошевцев, погибших в годы Первой мировой и Великой Отечественной войн. Работы финансируются из средств областного и местного бюджетов.
На строительство мемориала будут потрачены средства гранта, который получил ТОС «Первоцвет» по итогам ежегодного областного конкурса поддержки проектов ТОС Белгородской области.
В проекте, кроме субсидии из бюджетов области и Валуйского городского округа, осваиваются деньги, собранные самими жителями Агошевки для изготовления и установки мраморного обелиска в память о земляках. Все работы по проекту завершатся к 75-летию Великой Победы.
Еще одна инициатива ТОСовцев до конца года будет реализована в Соцгороде. Здесь будет установлен детский игровой городок на общую сумму, превышающую 600 000 рублей. Это средства гранта из областного бюджета и местного бюджета из призового фонда ежегодного областного конкурса грантовой поддержки проектов ТОС.
ИСТОЧНИК KP.RU