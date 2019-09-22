В селе Белгородчины появится новый мемориал Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 13:24 2019-09-22T13:24:43+03:00

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Проект предусматривает установку мемориального обелиска в память об агошевцах, не вернувшихся с фронтов, а также благоустройство прилегающей территории с разбивкой сквера при въезде в село Агошевка. Памятник нацелен на увековечивание памяти агошевцев, погибших в годы Первой мировой и Великой Отечественной войн. Работы финансируются из средств областного и местного бюджетов.

На строительство мемориала будут потрачены средства гранта, который получил ТОС «Первоцвет» по итогам ежегодного областного конкурса поддержки проектов ТОС Белгородской области.

В проекте, кроме субсидии из бюджетов области и Валуйского городского округа, осваиваются деньги, собранные самими жителями Агошевки для изготовления и установки мраморного обелиска в память о земляках. Все работы по проекту завершатся к 75-летию Великой Победы.

Еще одна инициатива ТОСовцев до конца года будет реализована в Соцгороде. Здесь будет установлен детский игровой городок на общую сумму, превышающую 600 000 рублей. Это средства гранта из областного бюджета и местного бюджета из призового фонда ежегодного областного конкурса грантовой поддержки проектов ТОС.

ИСТОЧНИК KP.RU