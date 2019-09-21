2019-09-21T11:50:09+03:00
Звезды

В Белгородской области прошли состязания любителей театра

6 команд соревновались в селе Старая Глинка Яковлевского городского округа
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородской области прошли состязания любителей театра. Фото с сайта администрации Валуйского городского округаВ Белгородской области прошли состязания любителей театра. Фото с сайта администрации Валуйского городского округа
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В дальних уголках Белгородской области живут истинные любители театра. В этом можно было убедиться посетив соревнования, главной темой которых стал символ 2019 года - театр. Команды из Краснояружского, Чернянского, Ивнянского районов и Валуйского, Новооскольского, Яковлевского городских округов встретились на импровизированной сцене. Каждая команда состояла из сотрудников библиотеки, представителей местных организаций Всероссийского общества слепых и читателей с ограниченными возможностями здоровья.

Участники выполняли задачи в стране под названием «ПараАртиада», символически выходя на пяти театральных станциях: «Разрешите представиться», «Интеллектуальная», «Театральная», «Гримерка» и «Театральный буфет».

На каждой остановке команды-участницы демонстрировали знания и умения в театральном деле. В итоге определились три команды-победителя:1 место – Центральная библиотека Краснояружского района; 2 место - команда Яковлевского городского округа; 3 место - команда Валуйского городского округа. Победители и участники фестиваля были отмечены дипломами, грамотами и ценными подарками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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