В сельских школах Белгородчины создаются образовательные центры «Точка роста»

СЕГОДНЯ 16:25 2019-09-21T16:25:51+03:00

С утра - уроки, потом тренинги и кружки

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Губкинский городской округ активно включился в реализацию Федерального проекта «Современная школа», рассчитанного на 6 лет. В этом учебном году реализуется первый этап проекта - создание Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе школ в селах Аверино, Сергиевка и поселке Троицкий.

Центры создаются для обновления материально-технической базы школ. Их работа расширит возможности получения качественного современного общего и допобразования. Программы направлены на развитие цифровой грамотности учащихся, шахматного образования, проектной и творческой деятельности, самореализации детей, педагогов, родителей.

Работа Центров будет выстроена так: в первую половину дня предполагаются уроки по предметам «Технология»», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», а после ребят ждут занятия в кружках, деловые игры, тренинги, участие в конкурсах и мероприятиях.

Сейчас в Аверинской, Сергиевской и Троицкой школах завершен ремонт помещений, в которых будут работать Центры. Здесь установлена новая мебель и оборудование, разработаны программы для проведения уроков и кружков. Официальное открытие Центров - в Единый день открытия 24 сентября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU