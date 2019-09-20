2019-09-20T18:03:03+03:00
Происшествия

Белгородский экс-начальник вагонного депо заплатит крупный штраф за хищение

Похищенное имущество задержали сотрудники транспортной прокуратуры
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородский экс-начальник вагонного депо заплатит крупный штраф за хищение.Белгородский экс-начальник вагонного депо заплатит крупный штраф за хищение.Фото: "КП" Архив
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Старооскольский городской суд Белгородской области вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника вагонного ремонтного депо Стойленская – обособленного структурного подразделения АО «Вагонная ремонтная компания-1». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Похищенное имущество, находившееся в автомобиле КАМАЗ, было задержано при выезде с территории сотрудниками транспортной прокуратуры.

Суд установил, что в конце марта 2019 года начальник вагонного ремонтного депо, используя свое служебное положение, имея в распоряжении материальные ценности (доска закладная), решил доставить их к себе домой. Для беспрепятственного вывоза имущества с территории депо злоумышленник выписал требование-накладную с ложными сведениями о поставке доски в количестве 342 штуки стоимостью более 230 тысяч рублей в адрес другого предприятия.

При рассмотрении дела суд учел мнение государственного обвинителя – заместителя Белгородского транспортного прокурора и назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

Похищенное имущество возвращено собственнику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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