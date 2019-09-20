2019-09-20T16:44:52+03:00
Происшествия

Белгородка поплатилась за незаконную прописку мигрантов

Нарушительнице закона светит до 3 лет лишения свободы
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородка поплатилась за незаконную прописку мигрантов.Белгородка поплатилась за незаконную прописку мигрантов.
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Как сообщили в региональном УМВД, возбуждено уголовное дело в отношении белгородки за фиктивную постановку на учет иностранцев. Нарушение законодательства РФ было выявлено участковыми во время проверки мест проживания иностранцев. В отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).

По предварительным данным, 35-летняя жительница Белгорода поставила на учет в своей квартире четырех граждан, прибывших из стран ближнего зарубежья. Фактически жилплощадь им не была предоставлена, и на самом деле мигранты по этому адресу не проживали. Санкции названной статьи УК предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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