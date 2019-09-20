2019-09-20T14:39:49+03:00
Общество

На границе с Белгородской областью задержали граждан Вьетнама

Задержанные граждане хотели попасть через Украину в Европу
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы Пограничного управления.Фото пресс-службы Пограничного управления.
Изменить размер текста:

В первой декаде сентября этого года пограничниками в районе населенного пункта Журавлевка Белгородского района Белгородской области были выявлены и задержаны шесть граждан Вьетнама. Они в обход установленных пунктов пропуска хотели пересечь государственную границу из России в Украину, чтобы затем мигрировать в страны Евросоюза.

Белгородский районный суд признал виновными задержанных граждан Республики Вьетнам в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 18.2 КоАП РФ. Им назначено административное наказание с принудительным выдворением за пределы Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За перевернутый флаг в Губкине виновные заплатят 5 тысяч рублей штрафа
По Старооскольскому городскому округу проведет путеводитель
Белгородца пришлось принудительно доставить в суд
В Белгороде начали QR-кодирование информации об энергооборудовании
В Губкине мать малолетних детей повторно осудили за фиктивную интернет-продажу товаров
В микрорайоне Северный открылся современный детский сад
В центре Белгорода с утра пробка из-за ДТП
Куда пойти в День Шебекинского района и города Шебекино
В Старом Осколе грабитель похитил у школьницы рюкзак
Белгородские аквапарк, зоопарк и динопарк вышли из структуры ГК «Агро-Белогорье»
В Белгородской области водитель «Мерседеса» с заклеенными номерами пытался удрать от ДПС
Работники ЛГОКа отдохнули на море
Мошенник обманул старооскольский мясокомбинат на два с лишним миллиона рублей
У белгородца арестовали сельскохозяйственную технику за неуплату долга
В Старом Осколе пьяный подросток на машине деда устроил гонки с полицией
Белгородцы вышли в региональный полуфинал чемпионата мира по программированию
В Белгороде на Крейде произошла уличная драка из-за девушки
В Корочанском районе «пятерка» слетела с дороги и протаранила дерево
Куда не ездить в Шебекино 21 сентября
В Белгороде подруга у подруги украла украшения
Белгородские армрестлеры стали обладателями Кубка России
Белгородские бадминтонисты успешно выступили на открытом турнире «Orel open. Осень»
Копить или не копить?
Город-крепость Яблонов открывается в Белгородской области
Из-за неосторожности при курении в Белгороде едва не погиб 57-летний мужчина