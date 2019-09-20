На границе с Белгородской областью задержали граждан Вьетнама

СЕГОДНЯ 14:39 2019-09-20T14:39:49+03:00

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В первой декаде сентября этого года пограничниками в районе населенного пункта Журавлевка Белгородского района Белгородской области были выявлены и задержаны шесть граждан Вьетнама. Они в обход установленных пунктов пропуска хотели пересечь государственную границу из России в Украину, чтобы затем мигрировать в страны Евросоюза.

Белгородский районный суд признал виновными задержанных граждан Республики Вьетнам в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 18.2 КоАП РФ. Им назначено административное наказание с принудительным выдворением за пределы Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU