Белгородский университет впервые вошел в международный рейтинг

СЕГОДНЯ 09:01 2019-09-21T09:01:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Это первый глобальный рейтинг, который стал рассматривать третью – социальную миссию университета. В окончательный список вошли 1200 лучших вузов мира из 79 стран. Тем самым рейтинг «Три миссии университета» стал по формату соответствовать стандарту ведущих рейтинговых агентств мира, итоговые таблицы которых включают 1001+ позиции.

В число 74 российских вузов, вошедших в рейтинг, из черноземного региона попали только два университета - НИУ «БелГУ» и Воронежский государственный университет.

Международная экспертиза результатов рейтинга проведена с участием 16 авторитетных зарубежных экспертов.В топ-100 рейтинга вошли МГУ имени Михаила Ломоносова (22 место), СПбГУ (41 место) и МФТИ (51 место).

Наибольшее количество лучших вузов мира расположено в странах Европы – это 414 университетов или почти 35% от публикуемого списка. Второй макрорегион по представленности в рейтинге – Азия, на которую приходится 29% вузов, вошедших в рейтинг. Северная Америка по этому параметру третья – 20%. На долю России приходится 6% лучших университетов мира (74 вуза).

ИСТОЧНИК KP.RU