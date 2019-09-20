В Белгороде начали QR-кодирование информации об энергооборудовании

СЕГОДНЯ 11:48 2019-09-20T11:49:13+03:00

Таблички с кодом размещаются на оборудовании и содержат ссылки на ресурсы с информацией о технических характеристиках, схемах подключения, производственных инструкциях и прочих нормативных документах

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В «Россети Центр Белгородэнерго» реализуют пилотный проект по QR-кодированию информации об энергообъектах филиала, построенных в рамках программы цифровой трансформации электросетевого комплекса региона.

Сгенерировано уже более 20 QR-кодов, в процессе сканирования которых мобильным устройством встроенное программное обеспечение предлагает пользователю перейти по ссылке на специализированный web-портал, содержащий перечень эксплуатационной и оперативной документации.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

По мнению энергетиков, новый способ получения информации обладает рядом преимуществ. Во-первых, он позволяет легко, быстро и безошибочно идентифицировать любое устройство, во-вторых, характеризуется простотой размещения – ключевые данные находятся всегда под рукой, и, наконец, считывается любыми мобильными устройствами, в том числе, с частично поврежденного QR-кода. Так, все данные об инновационном оборудовании первой цифровой подстанции 35 кВ «Никольское» и «умных» опорах наружного освещения с комплексом smart-устройств размещены на специальных табличках, закрепленных на структурных компонентах оборудования.

В перспективе специалисты планируют доработать методологию применения информационных QR-кодов, разработав решение по внесению текущих параметров оборудования и выявленных дефектов в единую базу данных в SAP, а также расширив возможности применения QR-кода для автоматического ведения базы документов.