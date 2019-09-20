2019-09-20T10:48:47+03:00
Общество

В микрорайоне Северный открылся современный детский сад

В микрорайоне Северный открылся современный детский сад
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Северный - красивый, современный и перспективный микрорайон Курска. В яркие высотки постепенно перебираются жители обветшалых пятиэтажек из районов и других городов. И это неудивительно, жить в благоустроенных квартирах в новом поселке с прекрасно развитой инфраструктурой не только комфортно, но и весьма престижно. Северный растет, еще немного и он превратится в настоящий город с 50 тысячами жителей в непосредственной близости от центра Курска. Население в микрорайоне молодое, много детишек. Застройщик жилого комплекса «Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова» позаботился, чтобы всем было комфортно.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В центре Белгорода с утра пробка из-за ДТП
Куда пойти в День Шебекинского района и города Шебекино
В Старом Осколе грабитель похитил у школьницы рюкзак
Белгородские аквапарк, зоопарк и динопарк вышли из структуры ГК «Агро-Белогорье»
В Белгородской области водитель «Мерседеса» с заклеенными номерами пытался удрать от ДПС
Работники ЛГОКа отдохнули на море
Мошенник обманул старооскольский мясокомбинат на два с лишним миллиона рублей
У белгородца арестовали сельскохозяйственную технику за неуплату долга
В Старом Осколе пьяный подросток на машине деда устроил гонки с полицией
Белгородцы вышли в региональный полуфинал чемпионата мира по программированию
В Белгороде на Крейде произошла уличная драка из-за девушки
В Корочанском районе «пятерка» слетела с дороги и протаранила дерево
Куда не ездить в Шебекино 21 сентября
В Белгороде подруга у подруги украла украшения
Белгородские армрестлеры стали обладателями Кубка России
Белгородские бадминтонисты успешно выступили на открытом турнире «Orel open. Осень»
Копить или не копить?
Город-крепость Яблонов открывается в Белгородской области
Из-за неосторожности при курении в Белгороде едва не погиб 57-летний мужчина