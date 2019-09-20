2019-09-20T10:18:51+03:00
Происшествия

В центре Белгорода с утра пробка из-за ДТП

На пересечении улиц Попова и Белгородского проспекта столкнулись «Лада» и «Хендай»
Ирина ТАРАСОВА
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Фото сообщества "Авто Белгород" ВКонтакте.Фото сообщества "Авто Белгород" ВКонтакте.Фото: Соцсети
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С утра в центре Белгорода образовалась пробка. Ее спровоцировало ДТП, которое произошло на пересечении улиц Попова и Белгородского проспекта. Как сообщают очевидцы, в ДТП столкнулись «Лада» и «Хендай». При столкновении пострадал пассажир «Лады».

В сообществе «Авто Белгород» пишут, что девушка на иномарке не уступила дорогу отечественному авто и произошло столкновение. При ударе «Ладу» отбросило в припаркованный неподалеку автомобиль «Мерседес».

Пока на месте ДТП работает полиция, автомобилисты ищут пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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