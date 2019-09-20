2019-09-20T12:29:27+03:00
Общество

Белгородца пришлось принудительно доставить в суд

Избежать правосудия жителю Алексеевки не удалось
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.
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Попытка жителя Алексеевки скрыться от правосудия провалилась. Судебные приставы принудительно доставили его в суд на заседание по уголовному делу.

Гражданин, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, не явился в назначенное время на судебное заседание. В связи с этим, судья вынес постановление о принудительном приводе.

Когда судебные приставы прибыли по месту жительства обвиняемого, он попытался скрыться, оказывал сопротивление при задержании. Так что судебным приставам пришлось применить физическую силу и специальные средства.

Гражданин был доставлен в суд. До рассмотрения уголовного дела по существу он проведет под административным арестом 8 суток.

Кроме этого, за воспрепятствование законной деятельности должностного лица службы, в отношении жителя Алексеевки составлен административный протокол по ст. 17.8 КоАП РФ. Теперь ему грозит еще и штраф до 1500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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