2019-09-20T11:05:00+03:00
Происшествия

В Губкине мать малолетних детей повторно осудили за фиктивную интернет-продажу товаров

Мошенничество привело к лишению свободы
Ирина ТАРАСОВА
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Мошенничество привело к лишению свободы.Мошенничество привело к лишению свободы.Фото: Архив "КП" Тамбов
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Как сообщает пресс-служба Белгородского областного суда, вступил в силу приговор жительнице Белгородчины, похитившей больше миллиона рублей через интернет. Женщина признана виновной в совершении 30 преступлений. Они квалифицированы как мошенничество, - хищение чужого имущества путем обмана. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на 4 года в исправительной колонии общего режима.

Как установил суд, подсудимая зарегистрировала в одной из соцсетей аккаунты, в которых размещала рекламные фото шуб, золотых украшений, детской одежды и т.д. Информацию о товарах она находила в Интернете, в действительности не имея к ним никакого отношения.

После этого в течение 2 лет она принимала заявки на приобретение этих товаров. Нехитрая схема работала безотказно, оплата проводилась на счет ее банковской карты. Полученные деньги мошенница обналичивала через банкомат. Таким образом, ей удалось обмануть 30 человек из 18 регионов РФ, похитив более 1 миллиона 112 тысяч рублей.

В судебном заседании она полностью признала свою вину. Суд учел ряд смягчающих обстоятельств, в том числе наличие у подсудимой малолетних детей. Отягчающим обстоятельством признан рецидив преступлений. Женщина уже трижды судима за единичные эпизоды аналогичных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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