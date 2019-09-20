2019-09-20T09:29:00+03:00
Общество

Куда пойти в День Шебекинского района и города Шебекино

Шебекинцев ожидает множество праздничных мероприятий
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Площадь у Модельного дворца культуры благоустраивают к празднику. Фото сайта Шебекинского городского округа.Площадь у Модельного дворца культуры благоустраивают к празднику. Фото сайта Шебекинского городского округа.
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21 сентября, в День Шебекинского района и города Шебекино, жителей ожидает насыщенная праздничная программа. В 11.00 на площади ШМБУ "Модельный дворец культуры" начнется торжественное шествие парада "Гордость Шебекино", а также пройдут выставка цветов и букетов, выступление ВИА и камерного оркестра Дворца культуры, фестиваль здорового питания.

В 12.40 на площади Центральная начнется торжественное мероприятие, посвященное Дню Шебекинского района и города Шебекино, а в 18.00 зазвучат композиции инструментального коллектива джаз-бенд "Диксиленд". Его сменит концертный оркестр духовых инструментов Белгородской государственной филармонии.

А вечером в 21.00 все участники праздника смогут насладиться праздничным фейрверком и диско-программой для молодежи. Так что шебекинцев и гостей города ожидают яркие выходные дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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