2019-09-19T16:56:31+03:00
Происшествия

В Белгородской области водитель «Мерседеса» с заклеенными номерами пытался удрать от ДПС

Полицейские догнали нарушителя и выписали ему три протокола
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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«Мерседес» с заклеенными номерами заметили сотрудники ДПС на одной из дорог Волоконовского района 18 сентября в половине одиннадцатого дня. Водитель иномарки проигнорировал требование полицейских об остановке и попытался скрыться. Сотрудники ГИБДД передали информацию о нарушителе коллегам из Валуйского района, куда направился лихач.

Для его задержания на трассе «Новый ОсколВалуйкиРовеньки» выставили два экипажа. При виде мигалок водитель бросил «Мерседес» и дал стрекача. Кросс закончился для мужчины в райотделе.

Полицейские задержали водителя. Им оказался 30-летний валуйчанин. Мужчина объяснил, что автомобиль одолжил покататься у друга и, чтобы не насобирать штрафов, закрыл от камер госзнаки. Попытку скрыться он объяснил тем, что испугался. Лихачу выписали три протокола за номера, за фары и невыполнение требования об остановке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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