Работники ЛГОКа отдохнули на море

СЕГОДНЯ 16:27 2019-09-19T16:27:13+03:00

Две недели солнца и природных красот в подарок от работодателя

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Прошедшим летом 59 работников комбината, входящего в компанию «Металлоинвест», бесплатно отдохнули со своими детьми на черноморском побережье. Такую возможность предоставили сотрудникам в рамках новой социальной программы «Мать и дитя».

Путёвки обеспечили лебединцам двухнедельный отдых в лечебно-оздоровительном комплексе, расположенном в районе Лоо среди живописного Кавказского Заповедника. Условия, рассказывают побывавшие здесь семьи, выше всяких похвал: трёхразовое питание, бассейн и большой сад на территории, а море и пляж – в шаговой доступности.

- Мы с дочерью отлично провели этот летний отпуск вместе, – признается Ольга Толмачёва, ведущий специалист УОТиПБ Лебединского ГОКа. – Всё здорово: полноценное питание, комфорт, очень чистое, красивое море, горный воздух. Мы полны ярких впечатлений и сил - готовы к плодотворной работе и учёбе!