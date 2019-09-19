В Старом Осколе пьяный подросток на машине деда устроил гонки с полицией

СЕГОДНЯ 13:27 2019-09-19T13:27:51+03:00

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Поздним вечером 14 сентября инспекторы ДПС попытались остановить в одном из старооскольских сел автомобиль «ВАЗ 2107». Но водитель и не думал выполнять требование полицейских. Посильнее вдавив в пол педаль газа, он попытался скрыться. Началось преследование. В итоге сотрудникам ГИБДД удалось задержать «семерку». За рулем сидел 17-летний парень. По словам полицейских, у юноши на лицо были признаки алкогольного опьянения, но проходить медицинское освидетельствование несовершеннолетний водитель отказался. Выяснилось, что машина, которой управлял подросток, принадлежит его деду. По предварительным данным, ключи парень взял без спроса.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении юноши составлены административные материалы за невыполнение требования об остановке, а также вождение без прав и отказ от освидетельствования. Решение о привлечении его к ответственности примет Комиссия по делам несовершеннолетних, которая в ближайшее время рассмотрит поведение юного лихача. Законных представителей подростка также могут наказать за неисполнение обязанностей по воспитанию.

В Б елгородской области пьяный подросток на машине деда устроил гонки с полицией..

ИСТОЧНИК KP.RU