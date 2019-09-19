В Корочанском районе «пятерка» слетела с дороги и протаранила дерево

СЕГОДНЯ 11:01 2019-09-19T11:01:24+03:00

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Смертельное ДТП произошло в среду, 18 сентября, на третьем километре автодороги «Яблоново – Большая Халань» в Корочанском районе. По предварительным данным, около 13 часов 35 минут 65-летний водитель «Жигулей», не выбрав безопасную скорость, не справился с управлением. Машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

- Автомобилист от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

В этот же день еще одно ДТП произошло ночью на трассе «Валуйки – Алексеевка – Красное» между селами Никитовка и Камышеватое. По предварительной информации, 31-летний водитель «Газели» выехал на встречку и столкнулся с «десяткой» под управлением 24-летнего парня. Предполагаемый виновник аварии скрылся с места происшествия, однако полицейским удалось его установить. В ДТП пострадали водитель легковушки, а также его пассажиры – 21-летняя девушка и 17-летний юноша.

ИСТОЧНИК KP.RU