2019-09-18T16:57:28+03:00
Общество

Копить или не копить?

На что и как откладывают россияне? - опубликованы результаты исследования банка «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь»
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Соцопрос жителей 8 федеральных округов показал: невероятно, но факт - «плюшкиных» в нашей стране меньшинство. 59% россиян не имеют личных сбережений, 41% - копит, но большинству из них все реже удается откладывать. И только 15% опрошенных за прошедшие 5 лет смогли увеличить размер регулярного пополнения копилки. Более того, когда доход превышает 55 тысяч рублей, то желающих откладывать становится все меньше.

В условиях падения реальных доходов 58% респондентов таки откладывают регулярно - с заработной платы, пенсий, премий и бонусов. Оставшиеся делают это точечно: с продажи имущества, полученного наследства, подарков и других крупных финансовых событий.

Что же касается предмета вожделения, что около 64% копят деньги на отдых, бытовую технику или другие краткосрочные цели. И только небольшая доля граждан имеет долгосрочные планы – например, покупка жилья, образование или собственный бизнес.

Кстати, сам процесс накоплений разительно отличается по половому признаку: согласно исследованию, женщины – консерваторы и копят средства в основном в наличной форме или на счетах в банках. У мужчин спектр инструментов более разнообразен. Кстати, прекрасная половина чаще копит на краткосрочные цели, а сильная – на черный день.

- С инвестиционными продуктами в банках ситуация пока остается сложной - люди больше доверяют вкладам, как инструментам, которыми пользовались долгие годы, - рассказывает начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Александр Бородкин. – Но через несколько лет люди поймут всё преимущество различных инструментов инвестирования, это станет таким же привычным, как использование банковской карты сегодня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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