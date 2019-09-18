В Белгородской области прошел забег «Кросс Белогорья»

СЕГОДНЯ 14:30 2019-09-18T16:28:50+03:00

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В городе Губкин на лыжероллерной трассе СОК "Орленок" прошел благотворительный легкоатлетический забег «Кросс Белогорья». Это был самый масштабный кросс Белгородской области, который собрал более 1000 участников. В «Орленок» приехали как профессионалы, так и любители здорового образа жизни из разных регионов страны, а также иностранные гости - бегуны из Молдавии и Германии. Всего было 13 стартов. Самому старшему участнику — 82 года, а самому юному - один год.

Семья Беличенко из города Шебекино приняла участие в спортивном забеге и показала неплохие результаты для любителей бега: дочь Евгения заняла 3-е место на дистанции 500 метров, в возрастной категории 8-9 лет; мама-Беличенко Надежда заняла 11-е место на дистанции 2,5 км, в возрастной категории 18+; глава семейства Беличенко Алексей занял 4-е место на дистанции 5 км, в возрастной категории 40-49 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU