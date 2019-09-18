2019-09-18T19:08:17+03:00
Спорт

Белгородские армрестлеры стали обладателями Кубка России

Всероссийский турнир в Севастополе стал победным для студентов и выпускников НИУ «БелГУ»
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы НИУ "БелГУ".Фото пресс-службы НИУ "БелГУ".
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Всероссийский турнир армрестлеров, который проходил в Севастополе, стал победным для белгородских студентов и выпускников НИУ «БелГУ». Сборная Белгородской области в третий раз участвовала в Кубке. И если в 2017 году армрестлеры стали третьими, а год назад завоевали серебро, то в этот раз Кубок России-2019 стал для представителей Белгородской области победным.

– Это были командные соревнования, – рассказал декан факультета физической культуры педагогического института Игорь Никулин. – Спортсмены соревновались в семи весовых категориях в поединках до двух побед.

В первом туре армрестлеры Белгородской области встретились со сборной командой Краснодарского края и победили со счетом 5-2. С таким же счетом они выиграли следующий тур у сборной команды Калужской области.

Тренер армрестлеров Михаил Филатов, подчеркнул, что в поединке за выход в финал белгородская сборная победила обладателей Кубка России 2018 года – команду Севастополя со счетом: 5-2

В финале белгородским спортсменам вновь противостояла сборная Севастополя. В бескомпромиссной борьбе со счетом 4-3 победу одержала команда Белгородской области. Бронзовые медали отправились в Калугу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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