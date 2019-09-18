СЕГОДНЯ 13:40 2019-09-18T13:40:41+03:00

Белгородские ориентировщики завоевали два золота и две бронзы.

Изменить размер текста: A A

В Смоленске проходил чемпионат Российского студенческого спортивного союза по спортивному ориентированию. За медали приехали побороться спортсмены из 22 вузов страны. По словам руководителя Спортивного клуба НИУ «БелГУ» Владимира Руденко, высокий статус соревнований подтвердил состав участников – 32 мастера спорта России, 22 кандидата в мастера спорта, в том числе члены юниорской сборной России по спортивному ориентированию.

Сборную НИУ «БелГУ» представляли студенты педагогического института? которые тренируются под руководством доцента кафедры спортивных дисциплин Сергея Рыльского.

В первый день соревнований разыгрывались медали на дистанции кросс-классика, где равных не оказалось Анастасии Григорьевой. На следующий день соревнований на дистанции спринт Анастасия завоевала бронзу, уступив победителю соревнований 30 секунд. В мужском зачёте кросса на длинной дистанции победителем стал Михаил Кулешов.

По традиции соревнования ориентировщиков завершаются эстафетой. В упорной борьбе студентки НИУ «БелГУ» заняли 3 место, уступив командам из Москвы и Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU