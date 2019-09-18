2019-09-18T13:15:09+03:00
Общество

В Белгороде с торгов уйдут автомобили, квартиры и дома должников

Всего на аукционах будет реализовано 35 лотов на общую сумму более 55 миллионов рубле
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде с торгов уйдут автомобили, квартиры и дома должников.В Белгороде с торгов уйдут автомобили, квартиры и дома должников.Фото: "КП" Архив
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1 и 4 октября в Белгороде пройдут торги. На них судебные приставы выставят автомобили, квартиры и дома должников. Всего планируется реализовать 35 лотов на сумму более 55 миллионов рублей.

Так, 1 октября, на торги будут выставлены легковые автомобили «Опель Антара» (2008 года выпуска) по начальной цене 362 000 рублей, а также. «Хендай Элантра» (2015 года выпуска) по начальной цене 541 000 рублей. С торгов в этот день также уйдут гараж (стоимостью 188 тысяч рублей), нежилое здание (начальная цена 1,6 миллиона рублей) и другие лоты.

4 октября будут выставлены квартиры, дома и земельные участки должников из Белгорода, Старого Оскола, Шебекино. Всего 5 квартир (площадью от 37 до 89 квадратов), 2 дома (площадью 116 и 333 квадратных метров), а также 2 земельных участка с домами и 1 объект незавершенного строительства.

С условиями участия в торгах и полным списком лотов можно познакомиться на сайте Росимущества и сайте для размещения информации о проведении торгов.

Торги пройдут по адресу: улица Мокроусова, 6.

ИСТОЧНИК KP.RU

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