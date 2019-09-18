Из-за неосторожности при курении в Белгороде едва не погиб 57-летний мужчина

СЕГОДНЯ 15:15 2019-09-18T15:15:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Белгороде в полночь в однокомнатной квартире на втором этаже по улице Гагарина едва не произошла трагедия из-за неосторожности при курении. Звонок в службу спасения поступил в 00.11, сообщили в региональном управлении МЧС. Очевидцы заметили, что из окон квартиры валит густой дым. 57-летний хозяин не мог из нее выбраться.

Прибывшим на место пожарным пришлось эвакуировать хозяина квартиры. Мужчина пострадал, так что его пришлось госпитализировать. Пожарные также установили, что самой вероятной причиной пожара явилось неосторожность при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU