2019-09-18T15:15:39+03:00
Общество

Из-за неосторожности при курении в Белгороде едва не погиб 57-летний мужчина

Однокомнатная квартира на втором этаже была полностью охвачена дымом
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото регионального управления МЧС.Фото регионального управления МЧС.
Изменить размер текста:

В Белгороде в полночь в однокомнатной квартире на втором этаже по улице Гагарина едва не произошла трагедия из-за неосторожности при курении. Звонок в службу спасения поступил в 00.11, сообщили в региональном управлении МЧС. Очевидцы заметили, что из окон квартиры валит густой дым. 57-летний хозяин не мог из нее выбраться.

Прибывшим на место пожарным пришлось эвакуировать хозяина квартиры. Мужчина пострадал, так что его пришлось госпитализировать. Пожарные также установили, что самой вероятной причиной пожара явилось неосторожность при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Белгородские бадминтонисты успешно выступили на открытом турнире «Orel open. Осень»
Копить или не копить?
Город-крепость Яблонов открывается в Белгородской области
В Белгородской области прошел забег «Кросс Белогорья»
Юные лесники Белгородчины определяют вид растения по семенам
Белгородские ориентировщики завоевали два золота и две бронзы
В Белгороде с торгов уйдут автомобили, квартиры и дома должников
Возле белгородской Нехотеевки в выходные задержали нарушителя государственной границы РФ
Сбербанк снижает размер первоначального взноса
В Белгородской области полицейские нашли украденные из аптеки деньги зарытыми в поле
Белгородец Дмитрий Волосовцев стал рекордсменом по поднятию гири в Лас-Вегасе
В Белгороде пьяный водитель кувыркнулся на кольце и влетел в припаркованные машины
Со счета белгородки списали 60 тысяч рублей
В Белгородской области «КамАЗ» влетел под поезд
В Белгородской области полицейские за два дня задержали больше 20 человек, находившихся в федеральном розыске
До конца года в Белгороде появится «умный» квартал
В Белгородской области в пункты приема принимают лампы и батарейки
На Белгородскую область надвигаются дожди и сильный ветер
В Белгородской области из водоема достали тело рыбака
В Белгороде пожилая пара врезалась в грузовик
Белгородец в порыве ревности разбил телефон возлюбленной и изрезал ножом ее сумку с документами
«Платформа ОФД» Сбербанка обрабатывает более 40 миллионов чеков в день
В Белгороде под колесами маршрутки пострадал подросток