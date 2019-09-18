2019-09-18T12:38:16+03:00
Общество

Возле белгородской Нехотеевки в выходные задержали нарушителя государственной границы РФ

Второго нарушителя задержали вблизи населенного пункта Красный Хутор
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Пограничного управления.Фото пресс-службы Пограничного управления.
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В минувшие выходные пограничники вблизи государственной границы в Белгородском районе Белгородской области задержали двух нарушителей государственной границы. Один из них пытался попасть из Украины в Россию в районе населенного пункта Нехотеевка, другого нарушителя задержали вблизи Красного Хутора.

В первом случае в районе населенного пункта «Нехотеевка» при задержании гражданина Украины 1990 года рождения было установлено, что въезд на территорию России ему закрыт и ранее этот гражданин привлекался к уголовной ответственности на территории РФ по ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Во втором случае гражданин Украины 1981 года рождения пересек границу в обход установленных пунктов пропуска и мест пересечения, чтобы попасть к родственникам, живущим в России. При задержании он объяснил, что в пункте пропуска «Гоптовка» украинскими пограничниками ему было официально отказано в выезде из страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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