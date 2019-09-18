2019-09-18T11:36:36+03:00
Общество

Сбербанк снижает размер первоначального взноса

ПАО Сбербанк снижает размер минимального первоначального взноса для получения ипотечного кредита с 15% до 10% для участников зарплатного проекта
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Сниженный первоначальный взнос доступен при покупке готового и строящегося жилья в ипотеку в период с 17 сентября 2019 года по 20 января 2020 года.

Также первоначальный взнос снижен с 50% до 30% для клиентов, оформляющих ипотеку на готовое и строящееся жилье без подтверждения дохода и занятости на территории Северо-Западного и Уральского регионов в период с 17 сентября по 7 декабря 2019 года.

Подать заявку на ипотеку со сниженным первоначальным взносом можно онлайн на DomClick.ru

- Для многих россиян именно недостаточное количество собственных накоплений являлось серьезным ограничением при покупке недвижимости в ипотеку. Мы надеемся, что снижение первоначального взноса позволит нашим клиентам быстрее обзавестись собственным жильем уже сейчас, не откладывая покупку недвижимости на потом, - прокомментировал снижение размера минимального первоначального взноса Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

реклама

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Белгородские бадминтонисты успешно выступили на открытом турнире «Orel open. Осень»
Копить или не копить?
Город-крепость Яблонов открывается в Белгородской области
Из-за неосторожности при курении в Белгороде едва не погиб 57-летний мужчина
В Белгородской области прошел забег «Кросс Белогорья»
Юные лесники Белгородчины определяют вид растения по семенам
Белгородские ориентировщики завоевали два золота и две бронзы
В Белгороде с торгов уйдут автомобили, квартиры и дома должников
Возле белгородской Нехотеевки в выходные задержали нарушителя государственной границы РФ
В Белгородской области полицейские нашли украденные из аптеки деньги зарытыми в поле
Белгородец Дмитрий Волосовцев стал рекордсменом по поднятию гири в Лас-Вегасе
В Белгороде пьяный водитель кувыркнулся на кольце и влетел в припаркованные машины
Со счета белгородки списали 60 тысяч рублей
В Белгородской области «КамАЗ» влетел под поезд
В Белгородской области полицейские за два дня задержали больше 20 человек, находившихся в федеральном розыске
До конца года в Белгороде появится «умный» квартал
В Белгородской области в пункты приема принимают лампы и батарейки
На Белгородскую область надвигаются дожди и сильный ветер
В Белгородской области из водоема достали тело рыбака
В Белгороде пожилая пара врезалась в грузовик
Белгородец в порыве ревности разбил телефон возлюбленной и изрезал ножом ее сумку с документами
«Платформа ОФД» Сбербанка обрабатывает более 40 миллионов чеков в день
В Белгороде под колесами маршрутки пострадал подросток