2019-09-18T11:24:40+03:00
Происшествия

В Белгородской области полицейские нашли украденные из аптеки деньги зарытыми в поле

Добычей злоумышленника стали более полумиллиона рублей
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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Руководитель одной из сети аптек обратилась в полицию Губкина с заявлением о краже выручки. В похищенном металлическом ящике находилось более 500 тысяч рублей.

Правоохранителям удалось выйти на след злоумышленника. По подозрению в совершении преступления был задержан 29-летний местный житель – родственник одной из сотрудниц аптеки.

По версии следствия, парень проник в помещение, воспользовавшись похищенным им ключом. Молодой человек отключил сигнализацию, забрался в подсобку, нашел там ящик с деньгами и похитил его. Распилив металлическую коробку, злоумышленник обнаружил в ней наличность. Часть похищенного он успел потратить, остальное предусмотрительно закопал в поле за городом.

Полицейские уже отыскали клад. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что большую часть похищенных денег правоохранители успели изъять. Губкинцу инкриминируют кражу в крупном размере. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Парень находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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