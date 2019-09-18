В Белгородской области полицейские нашли украденные из аптеки деньги зарытыми в поле

СЕГОДНЯ 11:24 2019-09-18T11:24:40+03:00

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Руководитель одной из сети аптек обратилась в полицию Губкина с заявлением о краже выручки. В похищенном металлическом ящике находилось более 500 тысяч рублей.

Правоохранителям удалось выйти на след злоумышленника. По подозрению в совершении преступления был задержан 29-летний местный житель – родственник одной из сотрудниц аптеки.

По версии следствия, парень проник в помещение, воспользовавшись похищенным им ключом. Молодой человек отключил сигнализацию, забрался в подсобку, нашел там ящик с деньгами и похитил его. Распилив металлическую коробку, злоумышленник обнаружил в ней наличность. Часть похищенного он успел потратить, остальное предусмотрительно закопал в поле за городом.

Полицейские уже отыскали клад. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что большую часть похищенных денег правоохранители успели изъять. Губкинцу инкриминируют кражу в крупном размере. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Парень находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU