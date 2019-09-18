2019-09-18T10:46:31+03:00
Происшествия

В Белгороде пьяный водитель кувыркнулся на кольце и влетел в припаркованные машины

Местные жители предположили в соцсетях, что в городе проходят съемки нового «Форсажа»
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
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ДТП произошло 18 сентября в начале первого ночи на улице Макаренко в Белгороде. По предварительным данным, 43-летний водитель «Рено Дастер» при проезде кольцевой развязки не справился с управлением. В результате машина наскочила на бордюр и в эффектном сальто вылетела на стоянку. В итоге разбитыми оказались пять припаркованных автомобилей: «ГАЗ-3110», «ВАЗ-2107», «Киа», «Форд» и «Митсубиси». По счастливой случайности обошлось без пострадавших.

Пользователи социальных сетей уже предположили, что в городе проходили съемки нового «Форсажа». Полиция утром внесла корректировку в версию произошедшего. В УМВД региона сообщили, что по результатам освидетельствования у водителя «Рено» установлено состояние опьянения. В отношении мужчины уже составлен административный материал за нетрезвое вождение.

ДТП. Прыжок с переворотом на кольце в Белгороде..Съёмка на камеру проекта http://belgorod.camera 18 сентября 2019 года (00:00:35 - 00:30:44). ДТП на кольце улиц Макаренко и Почтовая в Белгороде. Автомобиль Renault Duster проехав "сквозь" кольцо подпрыгнул и снёс навес, а затем перевернувшись приземлился на припаркованные автомобили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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