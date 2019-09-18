2019-09-18T10:46:33+03:00
Спорт

Белгородец Дмитрий Волосовцев стал рекордсменом по поднятию гири в Лас-Вегасе

Гири весом по 32 килограмма каждая он поднял за 10 минут 80 раз
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: vk.com/volosovtsevd.Фото: vk.com/volosovtsevd.
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Дмитрий Волосовцев стал рекордсменов в Лас-Вегасе на турнире Mr. Olympia, подняв за 10 минут 80 раз гири. Каждая из них весит 32 килограмма.

Отметим, что ежегодный международный фестиваль бодибилдинга проходил 13 и 14 сентября. В программу входил и гиревой спорт – толчок по длинному циклу. В турнире Дмитрий принимал участие во второй раз, выступая в весовой категории до 85 килограмм. Всего в его весовой категории выступало 23 спортсмена. В прошлый раз он победил с результатом 70 подъемов.

В ноябре в Москве будет проходить подобное мероприятие – SN PRO EXPO FORUM 2019, где пройдет отбор на следующий Mister Olympia и Arnold Сlassic. Белгородский спортсмен может принять участие и в этих соревнованиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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