В Белгородской области полицейские за два дня задержали больше 20 человек, находившихся в федеральном розыске

17 Сент. 18:19 2019-09-17T18:19:22+03:00

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Полиция региона подвела итоги межгосударственной оперативно-профилактической операции «Розыск». Она проводилась на территории области с 11 по 12 сентября.

Всего за два дня сотрудниками органов внутренних дел задержаны 23 человека, скрывавшихся от дознания, следствия и суда. Все они ранее были в федеральном розыске. Один из злоумышленников – 26-летний мужчина, прятался на съемной квартире в областном центре. В пресс-службе УМВД региона сообщили, что молодой человек является фигурантом двух уголовных дел, одно из которых уже находится в суде. Парня обвиняют в том, что он угрожал физической расправой своим матери и отчиму. Задержанного также подозревают в краже. По версии следствия, он через окно забрался в квартиру приятеля и вынес оттуда телевизор стоимостью 30 тысяч рублей.

Злоумышленник скрылся от следствия и суда. Однако оперативникам белгородского районного отдела полиции удалось выяснить, где он фактически проживает. Парня задержали на улице Спортивная.

Полицейские также установили местонахождение 16 человек, числившихся без вести пропавшими. В УМВД области отметили, что, несмотря на завершение операции, мероприятия по розыску скрывающихся преступников, а также тех, кто утратил связь с родственниками, проводятся на постоянной основе.

Белгородские оперативники задержали больше 20 человек, находившихся в федеральном розыске.

ИСТОЧНИК KP.RU