До конца года в Белгороде появится «умный» квартал

СЕГОДНЯ 17:00 2019-09-17T17:00:54+03:00

Все объекты электроэнергетики и наружного освещения будут включены в единую геоинформационную систему с отображением на карте города

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В рамках Концепции цифровой трансформации «Россети Центр» принимает участие в реализации проекта «Умный квартал» в Белгороде. Он разработан в рамках регионального проекта «Умный город Белгород», национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика» и предусматривает построение в областном центре «умной» городской среды на территории Харьковской горы, ограниченной улицами Костюкова, Академической и переулком Харьковским.

Полностью завершить проект планируется до конца 2019 года.

В пилотной зоне белгородские энергетики построят кластер «умных» сетей, отвечающих основным направлениям концепции ПАО «Россети» «Цифровая трансформация 2030». Здесь появится цифровой распределительный пункт 6 кВ и девять трансформаторных подстанций, оснащенных устройствами телемеханики и связи, обеспечивающими дистанционный контроль основных параметров оборудования и управление коммутационными аппаратами.

Энергетики полностью модернизируют сеть наружного освещения, заменив около 500 светильников на светодиодные и организовав индивидуальную систему управления каждым из них. В «умном» квартале также появится зарядная инфраструктура для электротранспорта, для мобильных устройств, бесплатный WI-FI, информационно-навигационный медиаэкран, метеостанция с дистанционной передачей данных, видеонаблюдение, тревожная кнопка для вызова экстренных служб, интеллектуальная система пропуска автотранспорта с распознаванием госномеров, система оповещения при ЧС, умный пешеходный переход, голографический светофор и другие новшества.