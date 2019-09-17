2019-09-17T16:08:16+03:00
Общество

В Белгородской области в пункты приема принимают лампы и батарейки

Активнее всех сдают сырье на переработку в Алексеевском районе
Никита Пасмурный
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..Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
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За первое полугодие этого года в Белгородской области сдали более 13 тысяч ртутных ламп и порядка 190 килограммов батареек в специальные пункты приема.

Как сообщает пресс-служба областного департамента ЖКХ, больше всего люминесцентных и энергосберегающих ламп сдали старооскольцы – 2 991, белгородцы – 2 214 и алексеевцы – 2 040. Лидерами по сбору отработанных источников питания стали Корочанский район – 41,7 кг и Алексеевский городской округ – 13 кг.

Отработанные ртутьсодержащие предметы и батарейки можно сдать бесплатно в 370 мест приема отходов. Их адреса можно узнать в управляющих организаций и в администрациях муниципалитетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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