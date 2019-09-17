На Белгородскую область надвигаются дожди и сильный ветер

СЕГОДНЯ 15:18 2019-09-17T15:18:44+03:00

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Как сообщает Белгородский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в среду 18 сентября в регионе будет облачно с прояснениями. Ночь пройдет без осадков, однако температура воздуха не прогреется выше 4-9 градусов тепла. Ветер юго-западный 5-10 метров, местами до 15 метров в секунду.

Днем синоптики прогнозируют дожди и всего 11-16 градусов тепла. Ветер западный 9-14 метров в секунду, местами порывы до 20 м/с.

Автомобилистам стоит помнить, что в дождливую погоду снижается видимость и управление транспортным средством по мокрой дороге значительно усложняется. Также в связи с ухудшением метеоусловий не стоит оставлять авто под большими деревьями, кроны которых могут сломаться от ветра, у не парковаться у слабоукрепленных, ветхих конструкций и рекламных щитов.

ИСТОЧНИК KP.RU