В Белгородской области из водоема достали тело рыбака

СЕГОДНЯ 14:49 2019-09-17T14:49:22+03:00

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Вчера около восьми часов вечера на телефон Единой дежурной диспетчерской службы поступила информация о погибшем мужчине в пруду. Происшествие случилось в селе Сафоновка Корочанского района. Тело из водоема достали очевидцы.

Пор предварительным данным, погибший 1951 года рождения накануне отправился на рыбалку и перестал выходить на связь с родственниками. Сейчас специалисты устанавливают причины гибели. Трагедия произошла в месте, не предназначенном для купания.

Инспекторы ГИМС и спасатели ежедневно патрулируют водные объекты области, чтобы предотвратить несчастные случаи и напомнить белгородцам о правилах безопасного отдыха на водоемах. Однако трагедии все же происходят.

Сотрудники МЧС региона напоминают:

- Купание в водоемах строго запрещено!

- Собираясь на рыбалку, сообщите родственникам, на какой водоем вы отправляетесь, и возьмите с собой заряженный телефон.

- С приближением холодов рыбачить в одиночку также становится опасно, ведь в случае непредвиденной ситуации вам некому будет оказать помощь.

- Если вы занимаетесь рыбной ловлей на лодке, то необходимо позаботится о своей безопасности еще не берегу, надев спасательный жилет.

- Осенняя рыбалка несовместима с употребление горячительных напитков.

И если вы стали участником или свидетелем трагедии, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».

ИСТОЧНИК KP.RU