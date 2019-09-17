2019-09-17T13:14:50+03:00
Происшествия

В Белгороде пожилая пара врезалась в грузовик

Водитель и пассажир доставлены с травмами в больницу
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
..Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
Изменить размер текста:

По предварительным данным, около восьми часов вечера 73-летний водитель с супругой на автомобиле «Дэу Нексия», двигаясь по Котлозаводской в сторону улицы Свободная, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и въехал в грузовик. Транспортное средство «Рено Мидлум» было припарковано на дороге. В результате ДТП водитель автомобиля «Дэу» и его 68-летняя пассажирка получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

Внук пенсионеров, находившийся на месте происшествия, рассказал «Комсомолке», что его дедушка инвалид и за рулем всегда был осторожен. Молодой человек недоумевает, почему пенсионер не справился с управлением.

По словам жителей окрестных домов, это не первое ДТП на этом участке дороги. Накануне вечером 62-летний водитель «Хонды», сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 21-летнюю девушку. В результате ДТП белгородка получила травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
До конца года в Белгороде появится «умный» квартал
В Белгородской области в пункты приема принимают лампы и батарейки
На Белгородскую область надвигаются дожди и сильный ветер
В Белгородской области из водоема достали тело рыбака
Белгородец в порыве ревности разбил телефон возлюбленной и изрезал ножом ее сумку с документами
«Платформа ОФД» Сбербанка обрабатывает более 40 миллионов чеков в день
В Белгороде под колесами маршрутки пострадал подросток
В Белгородской области УДО Кокорина и Мамаева началось со скандала
Акция«Выиграй 30 000 рублей от Золотой Короны в Банке УРАЛСИБ»
Белгородские автоинспекторы помогли школьнице с ожогами
В Белгороде полицейские изъяли у мужчины 25 свертков с героином
В Белгородской области состоялся открытый зрелищно-событийный фестиваль «Боткинская осень»
В Белгородскую область с начала года пытались провезти 3 тонны опасной продукции
В ходе операции «Мак – 2019» полицейские нашли в гараже у белгородца больше двух килограммов марихуаны
У Белгорода опять есть шанс принять Чемпионат мира по волейболу 2022
Белгородцы изучили цифровые решения «Ростелекома» своими Rukami
Белгородская управляющая компания оплатила многомиллионный долг
В Белгороде убитого водителя такси проводили в последний путь
В понедельник центр Белгорода будет закрыт для машин
В Белгороде на Харгоре маршрутки не поделили пассажиров
В Белгородскую область постепенно приходит осенняя погода
Часть Белгорода на несколько дней останется без света
Жительница Белгородской области обманула 13 человек
В Белгородской области у пенсионерки украли с дачного участка бочку
«Мираторг» подарил сотрудникам путевки в Сочи
В Белгородской области сотрудники УФСБ и МЧС уничтожили схрон боеприпасов
«Открытие» и Русское географическое общество: отправляемся в путешествие!