В Белгороде пожилая пара врезалась в грузовик

СЕГОДНЯ 13:14 2019-09-17T13:14:50+03:00

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По предварительным данным, около восьми часов вечера 73-летний водитель с супругой на автомобиле «Дэу Нексия», двигаясь по Котлозаводской в сторону улицы Свободная, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и въехал в грузовик. Транспортное средство «Рено Мидлум» было припарковано на дороге. В результате ДТП водитель автомобиля «Дэу» и его 68-летняя пассажирка получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

Внук пенсионеров, находившийся на месте происшествия, рассказал «Комсомолке», что его дедушка инвалид и за рулем всегда был осторожен. Молодой человек недоумевает, почему пенсионер не справился с управлением.

По словам жителей окрестных домов, это не первое ДТП на этом участке дороги. Накануне вечером 62-летний водитель «Хонды», сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 21-летнюю девушку. В результате ДТП белгородка получила травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU