Белгородец в порыве ревности разбил телефон возлюбленной и изрезал ножом ее сумку с документами

СЕГОДНЯ 12:06 2019-09-17T12:06:33+03:00

Изменить размер текста: A A

С заявлением в полицию Белгорода обратилась 21-летняя девушка. Она рассказала правоохранителям, что бывший бойфренд разбил ее телефон и повредил документы. Как выяснилось, причиной конфликта стала ревность.

По предварительным данным, девушка решила навестить экс-возлюбленного – ранее судимого 26-летнего местного жителя. Едва гостья переступила порог квартиры, как у нее зазвонил телефон. Услышав в трубке мужской голос, молодой человек пришел в ярость. Он выхватил у подруги мобильник, разбил его об пол, а затем искромсал ножом ее сумку вместе с документами. В результате ревнивец повредил принадлежащие девушке паспорт, водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.

- Общий ущерб от его действий составил около 40 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям – за повреждение имущества и документов. Максимальное наказание, которое ему может грозить – два года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU