В Белгороде под колесами маршрутки пострадал подросток

СЕГОДНЯ 11:26 2019-09-17T11:26:11+03:00

По предварительным данным, мальчик вышел на переход на красный свет

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ДТП произошло 17 сентября около 8 часов утра на перекрестке улиц Славы и Попова в Белгороде. По предварительным данным, 10-летний мальчик пытался пересечь проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате ребенок угодил под колеса двигавшегося со стороны проспекта Богдана Хмельницкого в направлении улицы Вокзальная маршрутного автобуса «НефАЗ».

- Подросток был доставлен в лечебное учреждение и после оказания медицинской помощи отпущен, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU