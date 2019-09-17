В Белгородской области УДО Кокорина и Мамаева началось со скандала
17 сентября в 7.46 в дежурную часть ОМВД России по Алексеевскому городскому округу поступило сообщение о ДТП, связанном с наездом на пешехода.
Перед этим у стен исправительной колонии в Алексеевке, где отбывали наказание футболисты Кокорин и Мамаев, собрались родственники и толпы журналистов. По предварительным данным, нога одного из корреспондентов, пытавшегося взять интервью, попала под колесо «Гелентвагена» Кирилла Логинова - отчима Александра и отца Кирилла. Полиция отпустила водителя после опроса. Освобожденные футболисты уехали на машине отчима в неизвестном направлении. А пострадавшему журналисту вызвали скорую к исправительному учреждению.
По данному факту проводится проверка. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия, сообщили в пресс-службе УМВД региона.
Момент выхода футболистов из колонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU