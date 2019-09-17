В Белгородской области УДО Кокорина и Мамаева началось со скандала

СЕГОДНЯ 11:11 2019-09-17T11:40:48+03:00

Сегодня футболисты вышли на свободу из колонии в Алексеевке

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17 сентября в 7.46 в дежурную часть ОМВД России по Алексеевскому городскому округу поступило сообщение о ДТП, связанном с наездом на пешехода.

Перед этим у стен исправительной колонии в Алексеевке, где отбывали наказание футболисты Кокорин и Мамаев, собрались родственники и толпы журналистов. По предварительным данным, нога одного из корреспондентов, пытавшегося взять интервью, попала под колесо «Гелентвагена» Кирилла Логинова - отчима Александра и отца Кирилла. Полиция отпустила водителя после опроса. Освобожденные футболисты уехали на машине отчима в неизвестном направлении. А пострадавшему журналисту вызвали скорую к исправительному учреждению.

По данному факту проводится проверка. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия, сообщили в пресс-службе УМВД региона.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.bel.kp.ru/video/embed/732490" frameborder="0"></iframe> Момент выхода футболистов из колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU