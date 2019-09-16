Белгородские автоинспекторы помогли школьнице с ожогами
В понедельник, 16 сентября, к инспекторам ДПС Дмитрию Канаеву и Андрею Полетаеву во время патрулирования автодороги «Таврово – Соломино» обратился за помощью водитель. Взволнованный мужчина рассказал, что его дочь опрокинула на себя кипяток и ей срочно нужна медицинская помощь. Папа десятилетней девочки переживал, что может застрять в городских пробках.
Сотрудники полиции моментально среагировали на просьбу и сопроводили автомобиль с пострадавшей до ближайшей больницы. Сейчас жизни и здоровью школьницы ничего не угрожает. Водитель поблагодарил инспекторов ДПС за помощь и отзывчивость.
ИСТОЧНИК KP.RU