Белгородские автоинспекторы помогли школьнице с ожогами

16 Сент. 19:32 2019-09-16T19:32:23+03:00

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В понедельник, 16 сентября, к инспекторам ДПС Дмитрию Канаеву и Андрею Полетаеву во время патрулирования автодороги «Таврово – Соломино» обратился за помощью водитель. Взволнованный мужчина рассказал, что его дочь опрокинула на себя кипяток и ей срочно нужна медицинская помощь. Папа десятилетней девочки переживал, что может застрять в городских пробках.

Сотрудники полиции моментально среагировали на просьбу и сопроводили автомобиль с пострадавшей до ближайшей больницы. Сейчас жизни и здоровью школьницы ничего не угрожает. Водитель поблагодарил инспекторов ДПС за помощь и отзывчивость.

ИСТОЧНИК KP.RU