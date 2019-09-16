2019-09-16T16:44:18+03:00
Происшествия

В Белгороде полицейские изъяли у мужчины 25 свертков с героином

За незаконный оборот наркотиков задержанный может отправиться в тюрьму на десять лет
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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В Белгороде полицейские раскрыли очередное преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Оперативники задержали 37-летнего мужчину, у которого при себе было 25 свертков с подозрительным порошкообразным веществом. В ходе исследования установлено, что их содержимое является героином. Общая масса изъятого составила более 46 граммов.

Задержанному инкриминируют хранение наркотиков в крупном размере. Следственным управлением УМВД России по городу Белгороду возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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